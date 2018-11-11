Меркель: Нельзя бросать поиск политического решения в Сирии

Париж, 11 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала мировое сообщество продолжить поиск политического урегулирования кризиса в Сирии. Об этом глава немецкого правительства заявила в ходе выступления на международном форуме мира в Париже.

«Мы должны работать над политическим решением кризиса в Сирии. Различные группы делают это, однако путь друг к другу они пока не нашли», — сказала Меркель.

Он также напомнила, что недавно приняла участие в саммите по Сирии с участием глав Турции, России и Франции, который проходил в Стамбуле. В ходе саммита обсуждался поиск решения сирийского кризиса.

«Путь к миру в Сирии тернист. Но нам нельзя бросать эту цель», — добавила Меркель.

Канцлер призвала мировое сообщество не закрывать глаза на конфликты, которые продолжаются сегодня, отметив, что только совместными усилиями можно найти пути для их урегулирования.