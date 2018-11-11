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Глобальные перемены: «АвтоВАЗ» изменил философию бренда и придумал новый слоган​​​​​​​

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Глобальные перемены: «АвтоВАЗ» изменил философию бренда и придумал новый слоган​​​​​​​

Москва, 11 ноября. Отечественный концерн «АвтоВАЗ» сменил слоган и философию бренда, сообщил в беседе с журналистами глава маркетингового отдела российского автоконцерна Фабьен Гульми.

По его словам, изменение философии бренда и его слогана символизирует собой начало «глобальных перемен». Фраза «новые горизонты», сменившая старый слоган, будет сопровождать деятельность концерна в течение ближайших нескольких лет.

Сама ассоциация отечественных автомобилей вступит в новую эру надежности и долговечности. Как отметил Гульми, произведенные концерном авто станут надежными «друзьями» и «спутниками» своих владельцев в любой ситуации.

Новый слоган, добавил глава маркетингового отдела, выбирали из более, чем 50 различных вариантов. Стоит отметить, что сайт «АвтоВАЗа» также претерпел изменения, теперь модели и актуальные цены представлены в виде большой и удобной «карусели». 

Глобальные перемены: «АвтоВАЗ» изменил философию бренда и придумал новый слоган​​​​​​​

Напомним, ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» поставит на Кубу 513 автомобилей для полиции, государственных учреждений и такси. В этом году российская компания уже поставила Кубе 344 автомобиля Lada Vesta и Lada Largus в пяти- и семиместном исполнении. Однако «АвтоВАЗ» не намерен на этом прекращать сотрудничество с Гаваной.

Автор: Екатерина Кухарева
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