«Нужно проявлять сообразительность» – Географический диктант 2018. ФАН-ТВ

С 2015 года в странах мира по инициативе президента России Владимира Путина проводится Географический диктант, организованный Русским Географическим Обществом. В этом году в России зарегистрировали 3000 площадок, и в мире диктант становится популярнее: в 2017 году участие приняли 25 стран, а в 2018 уже почти 100. Площадки расположены на 5 материках, диктант пишут в Бразилии, ЮАР, Австралии, Германии, Италии, США, Франции, Таиланде и многих других странах.

«Могу честно сказать, что у меня вчера были эти вопросы. Изучал их и пытался найти ответы, на некоторые вопросы не смог найти, видимо, они очень умные», – Матвей Шпаро, полярный путешественник, член совета при президенте РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

«Вообще, увлекаюсь географией, очень нравится этот предмет. Здесь очень интересные задания, рассматривают много разных аспектов: историю, биологию, разные сферы, связанные с географией, как это обычно и бывает на олимпиадах, про транспортные пути, про экономическое развитие России, — эти аспекты», – говорит Александр Ширкунов, участник диктанта.

Диктант стартовал на всех площадках в 12 часов по местному времени. Вопросы в этом году изменились, теперь нужно не просто знать факты, но и уметь логически мыслить и проявлять сообразительность.