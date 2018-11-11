Сирия: ООН призывает направить гумпомощь в сирийский лагерь «Рукбан»

Дамаск, 11 ноября. ООН призывает отправить еще одну колонну грузовиков с гуманитарной помощью в подконтрольный США лагерь беженцев «Рукбан», который расположен на границе Сирии и Иордании. Об этом говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН в Сирии Али аз-Заатари.

«Отделение ООН в Сирии призывает к отправке еще одной колонны до конца года с целью сфокусироваться на доставке помощи для зимнего периода», — говорится в заявлении.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сирии также добавил, что к настоящему моменту не найдено долгосрочное решение проблемы с лагерем беженцев «Рукбан», поэтому необходимо наладить стабильную доставку гуманитарной помощи.

Стоит отметить, что лагерь «Рукбан» находится в непосредственной близости к американской военной базе в сирийском городе Ат-Танф. Американские военные используют беженцев в лагере «Рукбан» в качестве живого щита для защиты своей базы.

При этом командование военной группировки США в Сирии отказывается обеспечить доступ представителей ООН и других международных гуманитарных организаций в «Рукбан», где продолжает стремительно ухудшаться гуманитарная обстановка.