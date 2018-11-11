Пожирал его глазами: Пушков объяснил, почему Трамп не стал пожимать руку Порошенко

Москва, 11 ноября. Украина для президента США Дональда Трампа является зависимой, слабой и докучливой страной. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя информацию о том, что глава Белого дома не пожал руку президенту Украины Петру Порошенко перед парадом в Париже.

Президент Украины ранее обвинил СМИ во вранье и опроверг информацию о том, что американский лидер отказался пожать ему руку на торжественной церемонии в Париже. Однако сам момент был запечатлен на видеозаписи, где отчетливо видно, что Трамп не удостоил украинского коллегу вниманием.

Комментируя произошедший инцидент, Пушков отметил, что на параде Порошенко буквально «пожирал Трампа глазами», однако тот не обратил на него никакого внимания.

«Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него — зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза. Лишнее рукопожатие», — объяснил сенатор в Twitter.

На параде в Париже Порошенко пожирал Трампа глазами, но тот оставил его без внимания. Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него - зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза. Лишнее рукопожатие — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 ноября 2018 г.

Напомним, в Париже 11 ноября проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. В рамках празднования лидеры ряда государств посетили могилу Неизвестного солдата — памятник погибшим на фронтах сражений в 1914–1918 годах, который находится у Триумфальной арки, а также провели рабочий завтрак в Елисейском дворце.

Президент РФ Владимир Путин приехал к Триумфальной арке прямо из аэропорта и разместился по левую руку от супруги главы Франции Эммануэля Макрона. По пути к своему месту он и Трамп обменялись рукопожатием, кроме того, он пожал руки президента Франции и канцлера Германии Ангелы Меркель.