Украинский боксер Усик проведет свой следующий бой в супертяжелом весе

Москва, 11 ноября. Украинский боксер Александр Усик планирует провести следующий бой в супертяжелом весе. Об этом заявил промоутер и организатор боксерских боев Владимир Хрюнов.

Минувшей ночью Усик одержал победу нал британцем Тони Белью. Поединок состоялся в тяжелой весовой категории. В восьмом раунде Усик отправил в нокаут Белью, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF.

«Исход боя был довольно ожидаемым. Но это был домашний бой для Белью и в начале боя у него кое- что получалось, я думаю, что перелом наступил после четвертого раунда. Конечно, техническое и тактическое преимущество Усика сказывалось, но это все было не так явно, и у Белью оставалась возможность нанесения решающего удара», — сказал Хрюнов.

Стоит отметить, что Усик стал четвертым в истории бокса чемпионом, который собрал четыре пояса. До него это удалось сделать Бернарду Хопкинсу, Джермейну Тейлору и Теренсу Кроуфорду. Минувшим летом Усик заявил о намерении перейти в супертяжелый вес.

«Я знаю, что компания Matchroom Boxing подписала контракт с Александром Усиком и очевидно, что следующий бой он проведет в супертяжелом весе», — добавил Хрюнов.

Промоутер отметил, что супертяжелой весовой категории Усика ждет другой бокс. При этом Хрюнов выразил уверенность, что после нескольких боев в супертяжелом весе Усик сможет адаптироваться.