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Концерт и торжественное собрание проходят в Нотр-Дам де Пари

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Концерт и торжественное собрание проходят в Нотр-Дам де Пари

Париж, 11 ноября. Концерт, торжественное собрание и служба проходят в Соборе Парижской Богоматери в столице Франции. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий.

В Париже 11 ноября проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. В рамках празднования лидеры ряда государств уже посетили могилу Неизвестного солдата — памятник погибшим на фронтах сражений в 1914–1918 годах, который находится у Триумфальной арки, а также провели рабочий завтрак в Елисейском дворце. 

Президент РФ Владимир Путин также побывал на набережной Сены у памятника солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, где возложил цветы к монументу.

В парижском соборе Нотр-Дам проходит одно из мероприятий в рамках празднования памятной даты — торжественное собрание, а также концерт и служба.

Концерт и торжественное собрание проходят в Нотр-Дам де Пари

Автор: Александр Малькевич
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