«Как выжить на 48 гривен в день?»: украинец вновь отправил Порошенко свою «унизительную» пенсию

Киев, 11 ноября. Украинец Григорий Гришкан в очередной раз перечислил всю свою пенсию компании Roshen, принадлежащей президенту страны Петру Порошенко. Таким образом Гришкан выражает свой протест против «унизительной» ежемесячной выплаты в размере 1452 гривен.

О своем поступке Гришкан рассказал в письме Федеральному агентству новостей. 10 ноября украинец снова перевел свою пенсию компании Roshen. Как отмечает Гришкан, таким образом он выражает свой протест против ситуации в стране — в графе для указания назначения платежа он взывает к совести Порошенко и просит его не выдвигать свою кандидатуру на грядущих выборах.

«То, что происходит сейчас на Украине, является геноцидом», — отмечает Гришкан.

По его словам, маленькие пенсии в стране можно объяснить множеством причин, однако «когда власть имущие делают деньги на крови, а потом кричат на билбордах «Армия, язык, вера» (предвыборный лозунг Порошенко. — Прим. ФАН) и появляются на людях со служителями церкви, — это верх циничности».



Гришкан отметил, что не готов мириться со сложившейся в стране ситуацией. Пенсию в размере 1452 гривен он назвал «унизительной». Украинец отметил, что лично он живет не только на пенсию, поскольку имеет высшее образование и прекрасную работу, однако что делать остальным гражданам, он не понимает.

«Как прожить людям, у которых этого нет? Как выжить на 48,4 грн в день?!» — вопрошает он.

Напомним, 10 октября Гришкан уже перевел свою пенсию Порошенко.