В Киеве раскрыли планы по «быстрой и решительной» декоммунизации Крыма

Киев, 11 ноября. Власти Украины намерены «быстро и решительно» провести декоммунизацию в Крыму и Донбассе. Планы Киева раскрыл глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

По его словам, планы по смене наименований объектов на крымском полуострове уже подготовлены и утверждены Верховной радой. Однако, отметил Вятрович, они вступят в силу не раньше, чем регион вернется под контроль Киева.

Речь идет о свыше 70 наименований, большей части из которых возвратят исторические названия, в частности крымско-татарские, добавил он.

«Когда мы начинали декоммунизацию на Украине, нам тоже говорили, что этот процесс нужно растянуть на много лет, этого нельзя делать быстро. Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ», — цитирует его «Главред».

Напомним, присоединение Крыма к составу РФ стало одной из причин ухудшения отношений между Киевом и Москвой. Крымчане, как и жители Донецкой и Луганской народных республик, заявили о неприятии государственного переворота на Украине в 2014 году и желании отсоединиться. В ответ новые украинские власти развернули против республик Донбасса военную кампанию, а также до сих пор не приняли референдум, прошедший в Крыму.

Так называемую политику «декоммунизации» Киев начал проводить после 2014 года. В рамках нее на Украине подверглись переименованию сотни городов и улиц, в частности им присваивают имя главы украинских националистов Степана Бандеры.

Кроме того, осенью прошлого года Киев запретил использование термина «Великая Отечественная война», заявив, что он якобы является «пропагандистским». По оценкам экспертов, фактически такими действиями украинские политики пытаются стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины.