Путин почтил память русских солдат и офицеров в Париже | 11 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Путин возложил цветы к памятнику участникам Русского экспедиционного корпуса Владимир Путин сегодня находится в Париже, где проходят мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Президент почтил память русских солдат и офицеров, павших на полях сражений во Франции, возложив цветы к памятнику участникам Русского экспедиционного корпуса. По словам российского лидера, Париж просил не организовывать никаких встреч. При этом он не исключил, что пообщаться с главой США Дональдом Трампом они, возможно, смогут во время рабочего завтрака в Елисейском дворце.

Бойцы армии ЛНР проголосовали прямо в окопах Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики приняли участие в выборах главы и парламента ЛНР прямо на боевых позициях. Для бойцов специально организовали передвижные бригады сотрудников участковых избирательных комиссий. Напомним, сегодня проходят выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик, для избирателей открыты свыше 400 участков. По предварительным данным явка избирателей составила более 65%.

На севере провинции Хама продолжаются боевые столкновения Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что на севере провинции Хама продолжаются боевые столкновения между Сирийской арабской армией и радикальными исламистами. Боевики группировки «Джейш аль-Изза» пытались проникнуть в поселении Мхарде. Но бойцы сирийской армии отбили нападение джихадистов. Сообщается, что в ходе контратаки нейтрализовано несколько радикалов.