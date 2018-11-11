«Изоляция» России не более чем миф: в Совфеде высоко оценили прием, оказанный Путину в Париже

Президент России Владимир Путин был ожидаемым и одним из наиболее почетных гостей в столице Франции, где проходят торжественные мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. В ходе визита Путин, как и собирался, пообщался со своим американским коллегой — президентом США Дональдом Трампом — и назвал беседу хорошей.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отрадно, что мировые лидеры по достоинству оценили не только лидирующую роль нашей страны и ее президента, но и отдали дань подвигу России в Первой мировой войне.

«Это очень важно, что все мировые лидеры присутствовали на торжествах, посвященных окончанию Первой мировой войны, — отметил российский сенатор. — И, хотя Россия вышла из этой войны после Октябрьской революции, не надо забывать, что наша страна внесла наиболее значительный вклад в победу стран Антанты. Именно Россия понесла больше всего жертв, именно русская армия сломила хребет кайзеровской Германии».

Появление на этих торжествах Владимира Путина, выказанное ему подчеркнутое уважение и успешные переговоры с Дональдом Трампом еще раз убедительно доказывают: все заявления о якобы «изоляции» России не более чем миф, считает член Совфеда.

«Подчеркну еще раз: приглашение на торжества президента России — это очень важный знак. Это дань уважения российскому государству и ее лидеру. И вообще, на мой взгляд, очень хорошо, что лидеры всех мировых держав собрались вместе. Может, кое-кто из наших западных партнеров уже немного подзабыл историю, но, думаю, в Париже они смогли вспомнить, чем заканчивается конфронтация, и что нужно сделать, чтобы не допустить мировую войну».

Как подчеркивают эксперты, почетный прием, оказанный российскому президенту во Франции, показал, что Владимира Путина не просто ждали: ему рады, ему отдают дань как признанному мировому лидеру. По мнению политологов — это знак признания мировыми державами лидерства и ключевого значения России.

Ранее СМИ сообщили, что в рамках мероприятий в Париже, посвященных окончанию Первой мировой войны, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились у Триумфальной арки, где проходила торжественная церемония.

Путин и Трамп пожали друг другу руки, после чего российский президент показал своему американскому коллеге поднятый вверх большой палец. После этого Путин поприветствовал первую леди США и, прежде чем занять свое место, хлопнул Трампа по плечу.

При этом СМИ отмечают, что Трамп не стал пожимать руку президенту Украины Петру Порошенко.

К вечеру появилась информация, что президенты России и США смогли напрямую пообщаться в Париже, а не только обменяться приветствиями. Общение прошло в кулуарах Елисейского дворца. Эту информацию от организаторов празднования столетия завершения Первой мировой войны подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позже появилось сообщение, что Владимир Путин назвал свою беседу с Дональдом Трампом в Париже хорошей.