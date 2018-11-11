«Пришел, пока не стреляют»: жители юга ДНР голосуют под огнем ВСУ

Коминтерново (ДНР), 11 ноября. Власти юга ДНР, несмотря на непрекращающиеся обстрелы населенных пунктов украинскими военными, смогли организовать голосование на выборах. За процессом наблюдал корреспондент Федерального агентства новостей.

В посёлках на юге республики обстрелы и разрушения — ежедневная реальность. Но даже несмотря на опасность, во всех посёлках у жителей есть возможность проголосовать на выборах ДНР.

Там, где для развёртывания полноценного избирательного участка не хватает жителей, работают выездные комиссии. Инвалидам и престарелым людям предоставлена возможность голосовать, не выходя из своего дома. Хотя некоторые из них — из-за пробитых крыш и стен, щурящихся забитыми окнами на низкое осеннее небо, — домами назвать можно лишь условно.

«Выборы штатно проходят. Все готовы, все знают что делать. Опасаемся, конечно, но думаем, что всё будет хорошо», — делятся своими переживаниями члены комиссии. Помимо Саханки, голосование они обеспечивают в посёлках Коминтерново, Ленинское, Заиченко.

«Я пораньше пришел голосовать, пока тихо, пока не стреляют», — рассказывает один из первых избирателей, пришедших на участок.

Дальше часть комиссии отправляется по простреливаемым улицам Коминтерново, чтобы дать возможность проголосовать всем. Разрушенные дома здесь чередуются с ещё жилыми.

«Хочется, чтобы война кончилась, чтобы было спокойно. Хоть помереть в тишине. За столько лет уже надоело. В последнее время стреляют не так сильно, но всё равно страшно. Нервов уже нет», — рассказывает Лариса Александровна, жительница Коминтерново.

В другом доме, окна которого выбиты близкими взрывами, нас встречают муж с женой. Мужчина прикован к постели после перелома бедра.

«Мы тут всю жизнь живём, немцев помню, ту войну. Дед 40 лет здесь агрономом проработал. Стреляют у нас каждый вечер, но куда ж нам уезжать», — делится своими переживаниями пожилая женщина.

При этом все с радостью идут на избирательные участки и голосуют. Не было ни одного случая, когда кто-то отказался голосовать. Донбасс продолжает надеяться, что этот его выбор наконец-то будет замечен мировым обществом и принесёт в регион долгожданное спокойствие, но выстрелы, которые слышны где-то рядом с Коминтерново, в который раз подтверждают то, что Украине это не нужно.