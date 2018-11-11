Путин участвует в работе Парижского форума мира

Париж, 11 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с лидерами иностранных государств и правительств прибыл на Парижский форум мира. В столице Франции глава России участвует в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны.

Парижский форум мира был создан в качестве международной дискуссионной площадки высокого уровня. Его целью является прямой диалог по актуальным вопросам международной напряженности. Лидеры государств примут участие в заседании, которое организовано в выставочном центре Гранд-аль в столичном парке Ла-Вилетт.

Планируется, что на мероприятии выступят президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Впоследствии форум продолжит работу в рамках секций. 120 проектов по линии гражданского общества будут представлены с 12 по 13 октября, от России отобраны два проекта под эгидой российско-французского «Трианонского диалога».

Напомним, российский лидер ранее принял участие в ряде торжественных мероприятий в честь 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Вместе с главами других государств он посетил церемонию у Триумфальной арки, а затем возложил цветы к монументу солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, которые сражались на стороне Франции во время Первой мировой войны.

Ранее президент России затронул одну из актуальных тем международной безопасности. По его словам, Москва готова к диалогу с Вашингтоном по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российский лидер рассчитывает на восстановление полномасштабного переговорного процесса по соглашению, в том числе на экспертном уровне.