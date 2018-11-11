Голосование на линии фронта: как выбирают депутатов и главу ДНР в Горловке

Горловка, 11 ноября. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на избирательных участках в Горловке, ознакомившись с ходом голосования в прифронтовом городе Донецкой народной республике.

Корреспонденту ФАН удалось побывать на двух избирательных участках, которые расположены в лицеях «Мечта» и «Лидер». Оба избирательных участка, несмотря на свое отношение к Центрально-городскому району Горловки, находятся всего в пяти километрах от линии фронта. Однако граждан республики спешат на избирательные участки, несмотря на угрозы украинских политиков и обещания «всех посадить».

Стоит отметить, что на всех участках соблюдены нормы избирательного законодательства ДНР в части размещения информационных материалов о кандидатах на пост главы республики и информации об общественных движениях на выборах депутатов Народного совета.

Юных и совсем маленьких «избирателей» рядом с некоторыми участками встречают аниматоры с развлекательными программами. На многих участках организованы ярмарки и распродажи. Однако членам избирательных комиссий отдыхать не приходится – по состоянию на 14.00, люди продолжали идти на избирательные участки. При этом возле некоторых участковых избиркомов устраивались розыгрыши сувениров и ценных призов.

Несмотря на суровые прифронтовые будни, в Горловке чувствуется некая атмосфера праздника, вовлеченность людей в процесс государственного строительства и понимание неизбежности общего будущего с Россией.