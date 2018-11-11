Шикарные эскизы концепт-кара Lada X-Stream появились в Сети

Москва, 11 ноября. В Сети появились шикарные эскизы концепт-кара под названием Lada X-Stream. Над ними работал дизайнер Артур Хиндалонг, проходивший стажировку в дизайн-студии «АвтоВАЗа».

Концепт авто был специально разработан для ралли, дизайнер поделился своим видением российских автомобилей данного типа. По его чертежам заметно, что при создании концептов учитывался фирменный X-стиль «АвтоВАЗа», создателем которого выступил главный дизайнер отечественного автоконцерна Стив Маттин. Эскизы опубликовали в Сети сотрудники портала Cardesign.

Ожидается, что авто получит 3-литровую силовую установку V6. Помимо этого, разработчики планируют оснастить Lada X-Stream системой искусственного интеллекта, которая сама будет управлять авто.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж Lada XRay Cross. Новый кроссовер доступен в трех комплектациях: Classic, Сomfort и Luxe. Все они оснащены 1,8-литровым двигателем с 122 л. с. и механической коробкой передач. Самая минимальная комплектация обойдется покупателям в 729 900 рублей, а самая дорогая — в 888 900 рублей.