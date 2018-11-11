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Песков сообщил о беседе Путина и Нетаньяху в кулуарах Елисейского дворца

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Песков сообщил о беседе Путин и Нетаньяху в кулуарах Елисейского дворца

Париж, 11 ноября. Президент России Владимир Путин провел беседу с израильском премьер-министром Биньямин Нетаньяху в Париже. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что беседа состоялась в кулуарах Елисейского дворца.

«Отдельно Путин переговорил с Нетаньяху в Елисейском дворце», — сказал Песков​​​.

Напомним, в Елисейский дворец на рабочий завтрак лидеры более 70 государств отправились после торжественной церемонии у Триумфальной арки. При этом сам Нетаньяху ранее заявил, что переговоров с Владимиром Путиным не планирует, учитывая просьбу французской стороны не проводить дополнительных встреч на мероприятиях по случаю 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны.

Автор: Ярослава Замысловатова
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