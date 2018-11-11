«Это вранье»: Порошенко заявил, что Трамп не отказывался жать ему руку в Париже

Париж, 11 ноября. Президент Украины Петр Порошенко обвинил СМИ во вранье и опроверг информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп отказался пожать ему руку на торжественной церемонии в Париже.

«Все, что вы говорите — вранье», — безапелляционно заявил он в ответ на просьбу журналистов телеканала Life прокомментировать появившиеся в Сети сообщения о том, что Трамп проигнорировал ему на трибуне у Триумфальной арки.

Отметим, что делать опровержения и уличать СМИ во лжи Порошенко не помешала видеозапись с места событий. Трансляцию церемонии вел французский телеканал TF1.

На видео можно видеть, как Трамп в сопровождении супруги Меланьи занимает свое место на основной трибуне. Рядом с ним в первом ряду оказывается канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Пока они сердечно жали руку первой леди США, Трамп с суровым лидером осматривал соседей во втором ряду, кого-то он приветствовал в ответ, однако Порошенко, который также стоял во втором ряду во все глаза смотрел на него, президент США вниманием не удостоил.