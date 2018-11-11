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Путин заявил, что ему удалось пообщаться с Трампом в Париже

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Путин заявил, что ему удалось пообщаться с Трампом в Париже

Париж, 11 ноября. Президент России Владимир Путин заявил о том, что ему удалось побеседовать с американским президентом Дональдом Трампом в Париже.

Путин отметил, что беседа с Трампом была хорошей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран поприветствовали друг друга в Париже, однако у них не было времени пообщаться во время обеда на приеме в Елисейском дворце.

Напомним, что Владимир Путин приехал в Париж на празднование 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Он принял участие в торжественной церемонии у Триумфальной арки, а затем возложил цветы к монументу солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, которые сражались на стороне Франции во время Первой мировой войны.

Автор: Денис Коробейников
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