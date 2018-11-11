Лишь поприветствовали друг друга: Песков рассказал, как Путин и Трамп провели обед в Париже

Париж, 11 ноября. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на обеде во время приема в Елисейском дворце лишь поприветствовали друг друга, а прощаясь, сказали «До встречи», сообщил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

Лидеры двух стран прибыли в столицу Франции, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. Пресс-секретарь президента России рассказал, как главы государств провели обед в Париже, отметив, что возможности переговорить у них не было.

«Буквально поприветствовали на ногах Путин и Трамп во время обеда», — отметил Песков.

По его словам, российский лидер впоследствии направился на Международный форум мира, Трамп также покинул Елисейский дворец.

«Сказали друг другу «До встречи», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, до рабочего завтрака глава России посетил могилу Неизвестного солдата — памятник погибшим на фронтах сражений в 1914–1918 годах, который находится у Триумфальной арки. Оттуда российский лидер направился на набережную Сены к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, где возложил цветы к монументу, а после отправился в Елисейский дворец.

Как ранее уточнил президент, церемония у Триумфальной арки была организована таким образом, что пообщаться было практически невозможно, и мировые лидеры просто наблюдали за происходящими событиями. При этом он не исключил, что их встреча с Трампом может пройти на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине.