Сирия новости 11 ноября 19.30: «Нур ад-Дин аз-Зенки» вербует детей в Алеппо, в «Рукбане» погибли женщина и ребенок

Сирия, 11 ноября. Радикалы «Нур ад-Дин аз-Зенки» используют детей в боях в Алеппо, в «Рукбане» погибли женщина и ребенок, российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Дамаске, ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо.

«Нур ад-Дин аз-Зенки»: пополнила ряды детьми в Алеппо.

Провинция Дамаск

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по ликвидации мин и боеприпасов радикальных исламистов, оставшихся на территории города Арбин в Восточной Гуте. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@NationalDefens).

Напомним, южные пригороды сирийской столицы были освобождены от незаконных вооруженных формирований весной этого года. Боевики оппозиционных группировок были вынуждены сдать свои позиции, получив взамен возможность беспрепятственно выехать в провинции Идлиб и Алеппо.

Провинция Алеппо

В западной и южной частях провинции Алеппо не прекращаются перестрелки между правительственными войсками и радикальными исламистами. О столкновениях пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@thewolfreports).

Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что на трассе между населенными пунктами Мареа и Калджибрин обнаружено тело молодого человека, убитого боевиками.

Военный Twitter-канал (@Westcudi) опубликовал фотографии закончивших подготовку новобранцев группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки». На фото видно, что джихадисты используют в боях несовершеннолетних.

Провинция Хомс

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что иорданский пограничник открыл огонь по лагерю беженцев «Рукбан». По сведениям автора публикации, в результате обстрела погибла женщина.

Также Twitter-канал (@Step_Agency) передает, что в поселении умер младенец из-за того, что его мать не получила квалифицированную медицинскую помощь во время родов.

Напомним, лагерь находится в 55-километровой зоне, подконтрольной армии США. Недавно представители ООН признали, что на территории «Рукбана» скрываются радикальные исламисты, которые используют беженцев как живой щит.

Провинция Даръа

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в САР доставили гуманитарную помощь в военный госпиталь в населенном пункте Эс-Санамейн провинции Даръа. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HarbiehNadie).

Одновременно с этим информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что в поселение Намир прибыл гуманитарный груз от Красного Креста. Продукты питания и предметы первой необходимости получили 400 семей.

Ирак

На территории провинции Мутанна прогремел взрыв, передает информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента трое мирных жителей региона получили ранения.

ВВС Турции нанесли удары по позициям боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AlArabiya_Eng). Сообщается, что турецкие летчики уничтожили ряд укрытий курдских радикалов. Кроме того, авиаудары нейтрализовали 14 членов военизированных отрядов РПК.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)