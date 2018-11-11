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Сирия новости 11 ноября 19.30: «Нур ад-Дин аз-Зенки» вербует детей в Алеппо, в «Рукбане» погибли женщина и ребенок

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Сирия новости 11 ноября 19.30: «Нур ад-Дин аз-Зенки» вербует детей в Алеппо, в «Рукбане» погибли женщина и ребенок

Сирия, 11 ноября. Радикалы «Нур ад-Дин аз-Зенки» используют детей в боях в Алеппо, в «Рукбане» погибли женщина и ребенок, российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Дамаске, ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо.  

«Нур ад-Дин аз-Зенки»: пополнила ряды детьми в Алеппо.  

Сирия новости 11 ноября 19.30: «Нур ад-Дин аз-Зенки» вербует детей в Алеппо, в «Рукбане» погибли женщина и ребенок

Провинция Дамаск

Сирия новости 11 ноября 19.30: «Нур ад-Дин аз-Зенки» вербует детей в Алеппо, в «Рукбане» погибли женщина и ребенок

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по ликвидации мин и боеприпасов радикальных исламистов, оставшихся на территории города Арбин в Восточной Гуте. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@NationalDefens).

Напомним, южные пригороды сирийской столицы были освобождены от незаконных вооруженных формирований весной этого года. Боевики оппозиционных группировок были вынуждены сдать свои позиции, получив взамен возможность беспрепятственно выехать в провинции Идлиб и Алеппо.  

Провинция Алеппо

Сирия новости 11 ноября 19.30: «Нур ад-Дин аз-Зенки» вербует детей в Алеппо, в «Рукбане» погибли женщина и ребенок

В западной и южной частях провинции Алеппо не прекращаются перестрелки между правительственными войсками и радикальными исламистами. О столкновениях пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@thewolfreports).

Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что на трассе между населенными пунктами Мареа и Калджибрин обнаружено тело молодого человека, убитого боевиками.

Военный Twitter-канал (@Westcudi) опубликовал фотографии закончивших подготовку новобранцев группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки». На фото видно, что джихадисты используют в боях несовершеннолетних.  

Провинция Хомс

Сирия новости 11 ноября 19.30: «Нур ад-Дин аз-Зенки» вербует детей в Алеппо, в «Рукбане» погибли женщина и ребенок

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что иорданский пограничник открыл огонь по лагерю беженцев «Рукбан». По сведениям автора публикации, в результате обстрела погибла женщина.

Также Twitter-канал (@Step_Agency) передает, что в поселении умер младенец из-за того, что его мать не получила квалифицированную медицинскую помощь во время родов.

Напомним, лагерь находится в 55-километровой зоне, подконтрольной армии США. Недавно представители ООН признали, что на территории «Рукбана»  скрываются радикальные исламисты, которые используют беженцев как живой щит.  

Провинция Даръа

Сирия новости 11 ноября 19.30: «Нур ад-Дин аз-Зенки» вербует детей в Алеппо, в «Рукбане» погибли женщина и ребенок

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в САР доставили гуманитарную помощь в военный госпиталь в населенном пункте Эс-Санамейн провинции Даръа. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HarbiehNadie).

Одновременно с этим информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что в поселение Намир прибыл гуманитарный груз от Красного Креста. Продукты питания и предметы первой необходимости получили 400 семей.

Ирак

Сирия новости 11 ноября 19.30: «Нур ад-Дин аз-Зенки» вербует детей в Алеппо, в «Рукбане» погибли женщина и ребенок

На территории провинции Мутанна прогремел взрыв, передает информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента трое мирных жителей региона получили ранения.

ВВС Турции нанесли удары по позициям боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AlArabiya_Eng). Сообщается, что турецкие летчики уничтожили ряд укрытий курдских радикалов. Кроме того, авиаудары нейтрализовали 14 членов военизированных отрядов РПК.    

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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