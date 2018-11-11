Казаки ЛНР помогают Народной милиции охранять порядок на выборах в республике

Луганск, 11 ноября. Казаки ЛНР и сотрудники правоохранительных органов охраняют порядок на избирательных участках в республике. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал председатель Совета атаманов, советник главы ЛНР по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания Сергей Юрченко.

«Сегодня в день выборов казаки ЛНР совместно с сотрудниками милиции оказывают содействие в охране общественного порядка возле избирательных участков», — рассказал Юрченко в комментарии ФАН.

Он также добавил, что сегодня во многих городах и районах ЛНР проходит совместное патрулирование по недопущению правонарушений.

«Казаки, как и в 2014 году, так и сегодня в день выборов, делают свой выбор за порядок, спокойствие, стабильность и мир на нашей земле. Мы никому не дадим обидеть нашу молодую республику. Казаки стояли, и будут стоять на защите нашей Родины», — добавил Юрченко.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник отметил, что на всех избирательных участках организована охрана порядка.

«Безопасность, конечно же, организована на всех участках. Все это было сделано в преддверии выборов, на всех участках работают МГБ, МВД, военнослужащие подключены к этому вопросу», — сказал Пасечник.

Он также добавил, что власти республики не стали размещать на избирательных участках большое количество сотрудников правоохранительных органов. При этом врио главы ЛНР подчеркнул, что их количества будет достаточно, для того, чтобы не допустить провокаций и террористических актов.