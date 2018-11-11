В Кремле рассказали о последствиях новых санкций США для встречи Путина и Трампа на полях G20

Якутск, 11 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как новые антироссийские санкции США могут повлиять на отношения двух государств.

«Новые санкции США могут увеличить негативный «багаж» в отношениях Москвы и Вашингтона ко встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20», — заявил представитель Кремля.

По мнению Пескова, проблем в этом «багаже», благодаря санкционной политики Штатов, станет еще больше, поэтому «все находятся в ожидании». Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, как Госдепартамент США сделал заявление о подготовке второй волны санкций против России.

«То есть вопросов пока больше, чем ответов», — заключил он.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» пройдет в столице Аргентине Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря. Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил телеканалу RT, что он и Дональд Трамп, находясь на торжественных мероприятиях в Париже, не проводили дополнительную встречу, учитывая просьбу властей Франции. При этом он не исключил, что переговоры могут пройти на форуме G20.