Донбасс сегодня: Климкин в истерике, угрозы Киева не напугали избирателей ДНР

Донбасс, 11 ноября. Выборы в Донецкой народной республике идут по плану. Люди голосуют несмотря на призывы Порошенко и американцев не идти на выборы. Информационная кампания по дискредитации выборов в ДНР и ЛНР не удалась. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Донбасс решает своё будущее, Украина в панике

Последний день Украины в Донбассе… И пусть, конечно, это покажется слегка пафосным, но истерика в украинских средствах массовой информации, а также заявления первых лиц Незалежной говорят сами за себя. Да, Киев действительно боится выборов руководства и народных представителей в республиках Донбасса. Если посмотреть на динамику, сменяемость и тематику публикаций в крупнейшем украинском новостном агрегаторе «Укр.нет», на ум приходит лишь одно определение: не сработало.

Не сработали технологии манипуляции массовым сознанием украинской аудитории СМИ; не сработали слухи, запущенные самими же украинскими спецслужбами о якобы лишении пенсий граждан Донецкой и Луганской народной республики за неявку на выборы; не сработала и попытка запугать жителей Донбасса уголовными преследованиями по линии СБУ и Генпрокуратуры Украины. Всё не сработало, как не смогли и в 2014 году украинские танки и «Грады» сломить волю Донбасса жить по-русски — так, как они решили.

В ход пошла «тяжелая артиллерия»

Доказательством того, что вся информационно-психологическая операция украинского государства последних двух месяцев дискредитировать выборы в ДНР и ЛНР потерпела крах, служит обращение украинского президента Петра Порошенко к жителям «оккупированных Россией территорий» в канун выборов в субботу 10 ноября. Вот ключевые фразы: «… не отдавай свой голос, не принимайте участие в фейковых выборах»

В этих словах президента Украины всё: и бессилие, и понимание безвозвратности процесса отторжения Донбасса, инициированное самой же государственной машиной Незалежной. Но самое главное — признание самого факта того, что местные жители собираются идти на выборы, чтобы, как любит говорить Порошенко, «сказать остаточнэ прощавай», но не Российской Империи, а Украине — той Украине, которая пятый год топит Донбасс в крови его жителей.

Климкин в истерике

Аналогичное, но даже более ёмкое по своему содержанию обращение к жителям Донбасса сделал украинский министр иностранных дел Павел Климкин. К словам Порошенко главный дипломат всея «Руси-Украины» добавил призыв «не дать России легитимизировать эти выборы». Это также признание. Скрытое под политической ширмой, но признание. Ведь легитимизировать можно лишь то, на что согласие дал народ.

Климкин в своём спиче также пригрозил России усилением международных санкций за проведение выборов на Донбассе, пытаясь, по традиции, придать себе больше значимости, нежели содержится в нём на самом деле. Решил за всю Европу, и это не впервой.

Без «партнёров» никуда

Замыкает тройку лидеров в «царстве победившего достоинства» заявление посольства США на Украине, в котором также значится призыв не принимать участие в «фейковых выборах». В сообщении американского диппредставительства указано, что «только пособники России на Украине получат выгоду» от данных выборов. Что ж, миллионы людей Донбасса в очередной раз запишут в пособники России, но вряд ли кто-то расстроится по этому поводу.

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И вот, после всего того негатива, разжигания вражды посредством СМИ, дезинформации, слухов и откровенных угроз главы СБУ Грицака и генпрокурора Луценко, киевское руководство при поддержке американцев призывает людей отказаться от своего выбора. Вопрос даже не в том, к чему призывает, а в том, кто именно. Порошенко, Климкин, американское посольство — трио исполнителей, которое на Донбассе кроме как с войной, кровью и ложью, более не ассоциируется ни с чем.

В украинском руководстве прекрасно понимают, что призыв не идти на выборы от данных субъектов будет «выполнен» жителями ДНР и ЛНР с точностью до наоборот. А потому череду подобных заявлений можно расценивать как продолжение сознательной политики отторжения Донбасса и создание дополнительных поводов давления на Россию.

…Караван идёт

Тем временем жители Донбасса продолжают идти на выборы глав республик депутатов республиканских парламентов, понимая, что жизнь и судьба именно в их руках, а не в руках Порошенко, Климкина и даже американцев.