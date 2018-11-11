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Россияне предложили установить минимальный размер алиментов — ФССП

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Россияне предложили установить минимальный размер алиментов — ФССП

Москва, 11 ноября. Россияне предложили Федеральной службе судебных приставов законодательно установить минимальный размер алиментов.

В ходе опроса, который проводился на сайте ведомства с 1 по 30 сентября, было получено шесть тысяч замечаний и пожеланий. Среди них были предложения по установлению минимального размера алиментов в соответствии с величиной прожиточного минимума. В настоящий момент размер алиментов определяется долей от заработной платы или другого дохода должника.

Также россияне уделили особое внимание связи с судебными приставами. Они заявили, что желают взаимодействовать через электронную почту или SMS.

Автор: Денис Коробейников
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