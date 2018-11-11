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«Беженцы творят все, что угодно»: Стариков назвал одну из причин неонацистского заговора в Германии

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«Беженцы творят все, что угодно»: Стариков называл одну из причин неонацистского заговора в Германии

В Германии раскрыт военный заговор, в котором участвовали около двухсот военных, большая часть из которых придерживается неонацистских взглядов. Сообщается, что заговорщики готовили громкие политические убийства, в числе объектов покушения называют лидера фракции Левой партии в бундестаге (парламенте) Германии Дитмара Бартча. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Издание приводит информацию, что у подозреваемых найдено большое количество оружия, а также запасы топлива. Расследование ведет Федеральное ведомство уголовной полиции Германии.

Помимо главы левых в бундестаге Дитмара Барча, в списке жертв также были министр иностранных дел Германии Хайко Маас, экс-президент Йоахим Гаук и один из лидеров партии «Зеленых» Клаудия Рот. Эти подробности сообщает The Daily Mail. Этот британский таблоид называет участников заговора неонацистами и сообщает, что, помимо политических убийств, заговорщики планировали серию нападений на лидеров объединений мигрантов.

Как сообщает Focus, заговор удалось раскрыть, расследуя дело арестованного еще в апреле этого года военного по имени Франко А. Сообщалось, что Франко А. — офицер бундесвера, который был задержан по подозрению в подготовке серии терактов на почве расовой ненависти. Являясь гражданином Германии, подозреваемый заявлял, что он якобы сирийский беженец; по версии следствия, целью этой дезинформации было его намерение свалить на мигрантов вину за совершенные им теракты.

Европейский миграционный кризис, затронувший в значительной степени Германию, разразился весной 2015 года

Писатель, политолог, блогер Николай Стариков считает, что одной из причин недовольства военных мог стать именно кризис с мигрантами, который в настоящее время переживает Европа, и, как считают многие, во многом по вине нынешнего руководства Германии.

В то же время достаточно скудная информация о заговоре пока не дает возможности в полной мере оценить ситуацию, отмечает политолог.

«Мне кажется, здесь не нужно спешить с выводами, нужно дать следствию поработать и обнародовать новые данные, — отметил Стариков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Есть все основания полагать, что перед нами какая-то очень сложная, как сказал бы [первый президент РФ] Борис Николаевич Ельцин, «загогулина» внутренней германской жизни».

Но это только одна сторона вопроса, отметил собеседник ФАН. Предпосылки возможного заговора кроются в нынешнем миграционном кризисе, серьезно затронувшем Германию, подчеркивает эксперт.

«С другой стороны, конечно же, немецкое общество сегодня устало от бесконечного наплыва беженцев, которые творят с немцами все, что угодно. И тут, конечно, чаша терпения переполняется в первую очередь у людей, носящих мундиры, которые чувствуют не только возмущение, но и ответственность перед своим собственным народом за решение этих проблем.

А уж какие силы за этим стоят, какие идеи вкладываются в головы немецких военных, действительно ли существовал этот военный заговор, думаю, мы можем обсуждать только после того, как пройдет определенный промежуток времени, и мы получим больший объем информации», — резюмировал Николай Стариков.

В Европу хлынул поток беженцев и нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии

Европейский миграционный кризис, затронувший Германию в значительной степени, разразился весной 2015 года. В это время в Европу хлынул поток беженцев и нелегальных мигрантов из раздираемой гражданской войной Сирии, а также из других стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии.

На фоне неготовности Европы принять такое количество людей с совершенно другой ментальностью, религией и культурой, львиную долю беженцев вынуждена была принять на себя Германия. Это вызвало серьезное недовольство значительной части немецкого общества, особенно в связи с резким ухудшением криминогенной обстановки.

Нынешний миграционный кризис уже назван крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны.

Автор: Ирина Петрова
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