Путин высказался за свободу Интернета

Париж, 11 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что пользователи Сети, телезрители и радиослушатели должны самостоятельно определять для себя, где им рассказывают правду, а где — искажают информацию.

«Если мы хотим реализовать принцип свободного доступа к информации, к ее потребителям, гражданам наших стран, то мы должны не закрывать административным путем что-то, не ограничивать что-то с помощью политических и административных структур», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что власти должны давать гражданам самим разбираться в ситуации. В том случае, если власти не согласны, то им необходимо противопоставлять свою точку зрения. Путин подчеркнул, что выступает против того, что идти по пути ограничений, сообщает RT France.

Также российский президент заявил, что главный принцип демократии — свобода распространения информации, поэтому, по мнению Путина, составление списков «хороших и плохих» СМИ совершенно недопустимо.

Напомним, что президент России Владимир Путин прибыл в Париж для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.