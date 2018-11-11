Малькевич оценил вероятность новых санкций США после своего задержания сотрудниками ФБР

Москва, 11 ноября. В министерстве иностранных дел России заявили, что задержание в США редактора издания USA Really и члена Общественной палаты Александра Малькевича свидетельствует о давлении американских властей на российских журналистов, а также может означать возможность введения новых антироссийских санкций.

Малькевич находился в США в качестве наблюдателя на промежуточных выборах в Конгресс, а 9 ноября планировал вылететь из американской столицы в Париж, где проходят мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Однако журналист был задержан сотрудниками ФБР для беседы и вручения уведомления о том, что возглавляемое им издание USA Really должно быть зарегистрировано в качестве иноагента.

Сам Малькевич выразил сомнения относительно введения новых антироссийских санкций со стороны США, отметив, что Вашингтон пытается создать легенду о «кибервойне», которую якобы ведет Россия.

«Я думаю, что Соединенным Штатам, каким-то силам, выгодно слепить один заговор и, скорее всего, сейчас – судя по тем сигналам, которые я уловил в Штатах – будет выстраиваться большая красивая история относительно «кибервойны», которую ведет Россия, главную роль в которой играет ГРУ, по бокам от ГРУ – на флангах – работают русские хакеры – и все они хотят разрушить США полностью. Это перспективная история, которая в том числе подогревается через масс-медиа», — сказал Малькевич.

Он также добавил, что понимание данного факта позволяет Москве пропорционально, адекватно и симметрично ответить на действия Вашингтона.