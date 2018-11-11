Поток избирателей не иссякает на выборах в Донбассе, несмотря на вечер

Донецк, 11 ноября. Очередь из желающих выразить свою гражданскую позицию на выборах главы и парламента Донецкой народной республики не сокращается. На одном из избирательных участков в Донецке поток избирателей не иссякает, несмотря на вечернее время.

В школу №33 по улице Куйбышева в Донецке продолжают прибывать жители республики, они хотят отдать свои голоса на выборах в ДНР. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий.

Избиратели подходят к регистрационным столам, а затем, уже с бюллетенями в руках, направляются в кабинки, чтобы отдать свой гражданский долг.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, в республиках Донбасса проходят выборы, открыты более 400 участков. День голосования проходит при участии наблюдателей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин одним из первых проголосовал на выборах.

Предварительные итоги народного голосования будут подведены в 21.00 (время совпадает с московским). К 10.00 явка избирателей составила 18,6%.