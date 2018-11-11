«Я привык к открытой игре»: главред USA Really Малькевич раскрыл подробности допроса в ФБР

Главный редактор проекта USA Really, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, которого накануне задержали в аэропорту в Вашингтоне для допроса, рассказал Федеральному агентству новостей, какие претензии предъявляли ему американские власти и не боится ли он возвращаться в Соединенные Штаты.

«Не боюсь ли я возвращаться в Америку? Ну, конечно, определенные опасения существуют, — ответил Александр. — Но я привык к открытой игре. Это знают даже американцы, которые во время моего многочасового допроса были вынуждены согласиться с тем, что я абсолютно открытый человек».

По словам Малькевича, он представлен во всех социальных сетях, его биография открыта, и легко проследить, где и когда он бывает.

«Я говорю сотрудникам ФБР: «Почему вы меня спрашиваете про вмешательство в выборы в 2016 году? Вы же знаете, где я был в 2016 году». «Да, знаем», — отвечают они. Поэтому они мне сказали: «Вы же, мол, видите, мы вам визы не аннулировали (а у меня их две: вторая — как у общественного деятеля). Приезжайте, конечно, вопросов нет», — процитировал слова допрашивающих Малькевич.

По словам главреда USA Really, сотрудница ФБР, которая руководила допросом, при этом еще и шутила.

«Она говорила: «Нам понравилось с вами общаться, я вам еще обязательно позвоню». И добавила со смехом: «Свой номер я вам, конечно, не дам, но ваши-то я знаю». На что я ответил: «Вы знаете не только мои номера, но и все номера, которые вы нашли у меня в телефоне», — рассказывает Александр.

Так что, по словам Малькевича, когда речь идет о возвращении в США, дело тут не в страхе.

«Судя по всему, у меня на руках и ногах будут висеть все мои друзья, знакомые, товарищи, коллеги — уже сейчас я получаю звонки, в которых меня заклинают вообще забыть о США. Но я считаю, что это будет признаком слабости и того, что мы капитулировали в нашей борьбе. А я уверен, что мы абсолютно правы, и хочу это отстаивать», — говорит он.

Журналист рассказал, что американские власти требуют от руководителей проекта USA Really добровольно признать себя иностранным агентом.

«Здесь есть два варианта, — говорит собеседник ФАН. — Например, если бы у них была простая процедура: приходишь, берешь талон «Я иностранный агент», — окей. На самом деле, это решит ряд проблем: они больше не смогут упрекать USA Really, что мы какие-то подпольщики. USA Really и ФАН будут легально работать, как, впрочем, и все СМИ, которые признаны иноагентами».

Но на деле все гораздо сложнее, рассказал Малькевич.

«С нас потребовали кучу документов, которые мы не можем предоставить, потому что мы российская компания. У нас в стране для этого требуются определенные процедуры — налоговая проверка, например. С какой стати мы будем выполнять эти незаконные, на наш взгляд, требования?» — говорит Малькевич.

По его словам, пока окончательного решения о дальнейших действиях руководством проекта USA Really еще не принято — ситуация в развитии. В настоящее время Александр Малькевич находится в Париже, где освещает торжественные мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

Ранее российский журналист Александр Малькевич рассказал ФАН подробности своего задержания в аэропорту Вашингтона. По словам Малькевича, для того, чтобы вручить ему уведомление о необходимости зарегистрироваться иностранным агентом и допросить, было задействовано 19 сотрудников ФБР.

USA Really является дочерним проектом Федерального агентства новостей (ФАН), он посвящен правдивому освещению жизни Соединенных Штатов Америки.