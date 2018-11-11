«Це дырка в Европу, зачем вылез»: украинский музыкант провалился под сцену на концерте в Луцке

Киев, 11 ноября. Лидер украинской рок-группы «Фиолет» Сергей Мартынюк провалился под сцену на концерте в Луцке. Видео конфуза опубликовала на You Tube одна из зрительниц, ставшая свидетелем падения музыканта.

На кадрах записи можно видеть, как Мартынюк рьяно отплясывает во время выступления. В какой-то момент он приблизился к краю сцены, чтобы поздороваться со зрителями, но доски не выдержали плясок рокера и внезапно провалились после одного из его прыжков.

При этом группа продолжала играть, из-под сцены Мартынюка вытащил один из участников коллектива, протянув ему руку помощи. Освобожденный музыкант без тени смущения продолжить петь и танцевать.

Видео вызвало бурю эмоций у украинских пользователей видеохостинга. Многие сошлись во мнении, что этот инцидент самое настоящее «позорище». А один из юзеров со смехом написал, что Мартынюк «пробил окно в Европу».

«Це дырка в Европу. Зачем он вылез», — с сарказмом написал Дмитрий Донской.

Однако другой блогер Отвар Бобов Сердитый выдвинул другую версию о том, что на самом деле Мартынюк проводил декоммунизацию полов.

«Доски-то — делались в Советском Союзе. Он просто совершил декоммунизацию пола… цэ — перемога», — посмеялся он.

Нашлись и те, кто предположил, что падение было спланировано заранее.

«Думаю, данное проишествие — попытка раскрутки никому неизвестного коллектива пробивать дно надо уметь», — не исключил ff5x2.

Еще одна участница обсуждения Irina Iryna с возмущением заметила, что после просмотра ролика у нее сложилось ощущение, что Мартынюк находился под сильным воздействием алкоголя.



