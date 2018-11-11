«Перешли все рамки дозволенного»: политолог резко осудил задержание в США главреда USA Really Малькевича

МИД РФ выразил озабоченность в связи с задержанием и многочасовым допросом в аэропорту Вашингтона российского журналиста, главного редактора проекта USA Really Александра Малькевича, который также является первым заместителем председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

В заявлении, опубликованном российским внешнеполитическим ведомством, говорится, что многочасовой допрос, устроенный Федеральным бюро расследований (ФБР) США российскому журналисту в связи с его профессиональной деятельностью, — это «очередное свидетельство кампании давления американских властей не только на российскую прессу, но и на любое независимое мнение о Соединенных Штатах».

В МИД РФ заявили, что задаваемые Малькевичу вопросы о неком «российском воздействии» на американские выборы могут быть связаны с желанием определенных сил в США создать предлог для новых санкций против РФ.

«При этом вмешательство во внутренние дела других государств — это фирменный стиль именно Вашингтона», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, порекомендовав властям США прекратить практику преследований и давления в отношении российских журналистов.

Как отметил, комментируя эту ситуацию, политолог Андрей Кошкин, сегодня наиболее острый разлом в противостоянии между США и Россией проходит именно в информационном поле.

«Эта история действительно похожа на подготовку повода для новых санкций, — отметил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей. — Причина этого, на мой взгляд, очень проста. Именно российские журналисты, в том числе работающие в США, находятся на переднем крае борьбы за свободу слова, именно они стараются донести до читателя максимально правдивую и объективную информацию».

По словам эксперта, желание США во что бы то ни стало доминировать по всем направлениям приводит к тому, что они, не желая терпеть конкуренции даже в информационном пространстве, пытаются оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.

«Власти США стараются любым путем изолировать правдивые СМИ от читателей, загнать российские издания в клетку «иностранных агентов», — отметил собеседник ФАН.

По словам Кошкина, эта ситуация вызывает у него глубокое возмущение. Беспардонное поведение США — знак того, что на Западе признают, как сильно их СМИ проигрывают в объективности, считает эксперт. Вместо этого иностранная пресса зачастую идет по пути политической ангажированности, выдавая желаемое за действительное, и тем самым серьезно портит международные отношения, подчеркнул собеседник ФАН.

«Именно США задают этот неприятный тон, играя на обострение ситуации по всем фронтам. Но сегодня их стремление удержаться в доминирующей роли уже перешло все рамки дозволенного», — резюмировал Андрей Кошкин.

Ранее российский журналист Александр Малькевич рассказал подробности своего задержания в аэропорту Вашингтона. По его словам, целью задержания и допроса было вручение уведомления с требованием регистрации издания USA Really в качестве иноагента в США. Для того, чтобы вручить ему уведомление и допросить, было задействовано 19 сотрудников ФБР.

Дочерний проект Федерального агентства новостей (ФАН) USA Really, посвящен правдивому освещению жизни в Соединенных Штатах Америки.