Минобороны РФ проведет военно-исторический диктант накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы

Москва, 11 ноября. В Минобороны РФ проведут военно-исторические диктанты в преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, всего планируется провести несколько военно-исторических диктантов. Первый диктант будет посвящен вопросам создания российской армии. Он пройдет в преддверии 23 февраля. Второй — приурочен к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, заявил Картаполов, выступая перед участниками географического диктанта в Военном университете Минобороны РФ.

Всего для написания диктанта было оборудовано более одной тысячи площадок в местах дислокации воинских частей в России и за рубежом. В написании диктанта также принял участие министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Напомним, географический диктант проводится Русским географическим обществом с 2015 года. Он приобрел международный статус в 2017 году. Его написали в 25 странах мира, в том числе в Китае, Азербайджане, Казахстане, Молдавии, Белоруссии, Таджикистане, и Сербии.