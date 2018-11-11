Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Минобороны РФ проведет военно-исторический диктант накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы

77
0 Оставить комментарий

Минобороны РФ проведет военно-исторический диктант накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы

Москва, 11 ноября. В Минобороны РФ проведут военно-исторические диктанты в преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, всего планируется провести несколько военно-исторических диктантов. Первый диктант будет посвящен вопросам создания российской армии. Он пройдет в преддверии 23 февраля. Второй — приурочен к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, заявил Картаполов, выступая перед участниками географического диктанта в Военном университете Минобороны РФ.

Всего для написания диктанта было оборудовано более одной тысячи площадок в местах дислокации воинских частей в России и за рубежом. В написании диктанта также принял участие министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Напомним, географический диктант проводится Русским географическим обществом с 2015 года. Он приобрел международный статус в 2017 году. Его написали в 25 странах мира, в том числе в Китае, Азербайджане, Казахстане, Молдавии, Белоруссии, Таджикистане, и Сербии.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.