Париж, 11 ноября. Журналист Федерального агентства новостей, а также главный редактор проекта USA Really Александр Малькевич рассказал о проблемах в работе французского пресс-центра, который освещает мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.

По его словам, французская сторона подготовила для иностранных журналистов гигантский пресс-центр для работы нескольких сотен иностранных журналистов. В пресс-центре была организована прямая трансляция торжественных мероприятий, которую ведет телеканал TF1. Однако французская сторона не позаботилась об организации синхронного перевода на мероприятии международного уровня, что вызвало некоторые трудности в работе иностранных журналистов.

Кроме того, организаторы мероприятия не посчитали нужным предоставить журналистам медиа-материалы, в результате чего иностранные корреспонденты были вынуждены фотографировать кадры трансляции с экранов телевизоров. При этом представителей иностранных телеканалов не пустили к дворцу на Елисейских полях, где проходит основная часть торжественных мероприятий.

Журналист французского еженедельного журнала Paris Match заинтересовался историей с задержанием Александра Малькевича сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона, которая произошла 9 ноября. Корреспондент Paris Match Жюслен Де Вайолет (Ghislain de Violet) взял большое интервью Александра Малькевича, после чего принялся изучать сайт Федерального агентства новостей.

Французский коллега поблагодарил Малькевича за интервью, отметив, что он единственный журналист, который смог дать развернутое и честное интервью, а также рассказать о проблемах в работе французского пресс-центра. При этом Жюслен отметил, что ряд представителей европейских СМИ отказались комментировать низкий уровень работы пресс-центра, ссылаясь на запрет своего руководства. Кроме того, французский коллега отметил объективность российским СМИ, а также позавидовал нашим журналистам, которые могут свободно высказывать свое мнение.