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Российский журналист указал на недочеты в организации торжеств в Париже

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Российский журналист указал на недочеты в организации торжеств в Париже

Париж, 11 ноября. Журналист Федерального агентства новостей, а также главный редактор проекта USA Really Александр Малькевич рассказал о проблемах в работе французского пресс-центра, который освещает мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.

По его словам, французская сторона подготовила для иностранных журналистов гигантский пресс-центр для работы нескольких сотен иностранных журналистов. В пресс-центре была организована прямая трансляция торжественных мероприятий, которую ведет телеканал TF1. Однако французская сторона не позаботилась об организации синхронного перевода на мероприятии международного уровня, что вызвало некоторые трудности в работе иностранных журналистов.

Российский журналист указал на недочеты в организации торжеств в Париже

Кроме того, организаторы мероприятия не посчитали нужным предоставить журналистам медиа-материалы, в результате чего иностранные корреспонденты были вынуждены фотографировать кадры трансляции с экранов телевизоров. При этом представителей иностранных телеканалов не пустили к дворцу на Елисейских полях, где проходит основная часть торжественных мероприятий.

Журналист французского еженедельного журнала Paris Match заинтересовался историей с задержанием Александра Малькевича сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона, которая произошла 9 ноября. Корреспондент Paris Match Жюслен Де Вайолет (Ghislain de Violet) взял большое интервью Александра Малькевича, после чего принялся изучать сайт Федерального агентства новостей.

Российский журналист указал на недочеты в организации торжеств в Париже

Французский коллега поблагодарил Малькевича за интервью, отметив, что он единственный журналист, который смог дать развернутое и честное интервью, а также рассказать о проблемах в работе французского пресс-центра. При этом Жюслен отметил, что ряд представителей европейских СМИ отказались комментировать низкий уровень работы пресс-центра, ссылаясь на запрет своего руководства. Кроме того, французский коллега отметил объективность российским СМИ, а также позавидовал нашим журналистам, которые могут свободно высказывать свое мнение.

Автор: Артем Никулин
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