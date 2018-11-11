В Сети появилось видео уничтожения автомобиля в мойке под давлением



Москва, 11 ноября. В Сети появилось видео уничтожения автомобиля в мойке под повышенным давлением. Лобовые и дверные стекла Peugeot 206 после экстремальной помывки раскрошились, приборная панель и кресла превратились в труху, а шины и бампер стали выглядеть так, словно их вскрыли ножом.

По словам экспертов, оптимальное давление воды на автомойке не должно превышать 100-150 бар (атмосфер). В ходе эксперимента его увеличили до трех тыс. бар. Французская иномарка смогла выдержать всего около 40 секунд такой мойки, а после превратилась в груду металлолома.

В многочисленных комментариях к ролику на You Tube российские пользователи в шутку предложили отправлять на такую мойку машины злостных нарушителей ПДД, либо «наглецов, паркующихся на газонах у подъездов жилых домов».