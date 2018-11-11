Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

В Сети появилось видео уничтожения автомобиля в мойке под давлением

128
0 Оставить комментарий

В Сети появилось видео уничтожения автомобиля в мойке под давлением
Москва, 11 ноября. В Сети появилось видео уничтожения автомобиля в мойке под повышенным давлением. Лобовые и дверные стекла Peugeot 206 после экстремальной помывки раскрошились, приборная панель и кресла превратились в труху, а шины и бампер стали выглядеть так, словно их вскрыли ножом.

По словам экспертов, оптимальное давление воды на автомойке не должно превышать 100-150 бар (атмосфер). В ходе эксперимента его увеличили до трех тыс. бар. Французская иномарка смогла выдержать всего около 40 секунд такой мойки, а после превратилась в груду металлолома.

В многочисленных комментариях к ролику на You Tube российские пользователи в шутку предложили отправлять на такую мойку машины злостных нарушителей ПДД, либо «наглецов, паркующихся на газонах у подъездов жилых домов».

 

 

 

 

 

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.