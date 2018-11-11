«Хороший друг»: Макрон необычно проявил чувства к Трампу

Париж, 11 ноября. Французский президент Эммануэль Макрон необычно проявил чувства к лидеру США Дональду Трампу.

Во время празднования в Елисейском дворце 100-летия окончания Первой мировой войны Макрон похлопал Трампа по коленке и назвал его «своим хорошим другом».

Также журналисты Associated Press обратили внимание на крепкое рукопожатие лидеров двух стран. Французский президент так сильно сжал руку своего американского коллеги, что рука Трампа покрылась морщинами.

Careful Macron, Putin and Bibi will be jealous ???? #Trump pic.twitter.com/GIh3RTUbFr — Rea (@ReaCola) November 10, 2018

Незадолго до мероприятия Трамп назвал оскорбительными слова Макрона о том, что Евросоюз должен иметь свою армию, чтобы защищаться от США. Американский лидер написал в Twitter, что Франции нужно заплатить свою долю в НАТО, прежде чем говорить о подобном.

Ранее журналисты сообщили, что Макрон победил Трампа в так называемой «дуэли рукопожатий». В 2017 году во время праздновании Дня взятии Бастилии французский президент около минуты жал руку лидеру США. При этом он так сильно сжал ее, что рука Трампа побелела. Некоторые издания окрестили отношения лидеров двух стран, как «броманс» (от английского братья+романтика. — Прим. ФАН).

Отметим, что Трамп пожимает руки в своеобразной манере. Он дергает руку оппонента на себя, а затем жмет ее долго и агрессивно.

Напомним, во Франции проходит мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Дональд Трамп прибыл в Париж вместе с супругой. Ранее он заявил, что провел продуктивные встречи во Франции.