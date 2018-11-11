Чтобы наконец-то наступил мир: бойцы армии ЛНР проголосовали прямо в окопах

Луганск, 11 ноября. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики приняли участие в выборах главы и парламента ЛНР прямо на боевых позициях у линии соприкосновения в Донбассе.

Специально для бойцов ЛНР, которые изъявили желание исполнить свой гражданский долг, были организованы передвижные бригады сотрудников участковых избирательных комиссий (УИК), которые прибыли на передовую. Процесс голосования был устроен по всем правилам — прямо в окопе установили стол, скамью для членов избиркома, а кабину для голосования изготовили из бревен, передает ТАСС. Информацию о канддатах и правилах проведения голосования развесили на стенах окопов.

Одними из первых прибыли на импровизированный участок бойцы подразделения, которые держат оборону в районе автотрассы Луганск — Лисичанск, известной как «Бахмутка». В начале военного конфликта там шли бои с украинской стороной, однако обстрелы продолжаются и сейчас.

«Я проголосовал за то, чтобы в Донбассе наконец-то наступил мир и прекратилась война, за то, чтобы у нас было уже свое государство», — отметил один из бойцов.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине.

Вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР проходят 11 ноября, для избирателей открыты свыше 400 участков. Однако Киев и ряд стран Запада отказались признавать голосование в республиках Донбасса. При этом в Кремле неоднократно отмечали, что вопрос статуса республик должен решаться между ДНР, ЛНР и киевскими властями, которые являются сторонами продолжающегося на юго-востоке Украины конфликта.