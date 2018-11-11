«Дорогая Ангела»: Париж отказался от военного парада, чтобы не огорчать Меркель

Париж, 11 ноября. В честь 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны во Франции планировали провести масштабный военный парад. Однако планы так и остались планами, чтобы не огорчать канцлера ФРГ — «дорогую Ангелу» — Меркель. Что говорят обо всем этом в Париже, узнал корреспондент Федерального агентства новостей.

10 ноября канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон открыли памятный знак в Компьене. Именно здесь в 1918 году было подписано соглашение об окончании боевых действий Первой мировой войны. Во время встречи в Компьене Макрон и Меркель подтвердили «значение франко-германского перемирия на службе Европы и мира».

11 ноября в парижской столице состоялась торжественная церемония при участии лидеров разных государств у Триумфальной арки. Однако, рассказывают жители Парижа, изначально задумка была несколько другой. Многие ожидали, что в столице пройдет военный парад с ретрокарами и образцами военной техники эпохи Первой мировой. Но руководство Франции от этой идеи отказалось.

«Многие гости и журналисты ожидали, что будет военный парад. Была такая идея. Но ничего не будет. Потому что было сказано: «Франция не хочет огорчать Германию. Дорогая Ангела приехала в гости к Макрону, и ей, как и всей германской делегации, будет неудобно. Это неполиткорректно», — рассказал источник ФАН.

Кроме того, многие во Франции уверены, что Макрон использует празднование годовщины победы в Первой мировой исключительно в своих собственных целях. Аналитики отмечают, что рейтинг президента резко рухнул в последние месяцы. Для того, чтобы исправить ситуацию, Макрон посетил несколько французских городов в преддверии праздника. Однако жители некоторых регионов восприняли визит главы государства в штыки и призвали «не пиариться» на памятном событии.

Тем временем главы более 70 государств прибыли в Елисейский дворец, где их ожидает ланч от имени президента Франции.