Путин, Макрон и Трамп будут сидеть за одним столом в Елисейском дворце

Париж, 11 ноября. Президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер будут сидеть за одним столом во время приема в Елисейском дворце.

Первым будет сидеть Макрон, рядом с ним расположится Дональд Трамп, затем Владимир Путин, а следующим — Жан-Клод Юнкер, передает РИА Новости.

Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин обменялись рукопожатиями, встретившись у Триумфальной арки. Российский лидер показал американскому президенту большой палец, а Трамп в ответ похлопал его по плечу, сообщали «Известия».

После завтрака, который пройдет в Елисейском дворце, лидеры государств направятся на Форум мира. Во время мероприятия ожидается выступление Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, а также генсека ООН Антониу Гутерреша. Трамп не планирует участвовать в этом мероприятии.