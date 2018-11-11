«Все сделать, чтобы спасти мир»: сто лет окончания Первой мировой войны. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге прошла памятная акция, посвященная 100-летию с момента окончания Первой мировой войны. Отметить годовщину и возложить цветы к памятнику «Русской гвардии Великой войны» пришли представители дипломатических миссий, гости из центральной Европы и местные жители.

«Я хочу призвать всех нас молить Господа о том, чтобы война более не повторилась. И это будет нашей лучшей данью памяти тем, кто погиб в той войне», – произнес в своей приветственной речи Вячеслав Калганов, заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Памятник возле Витебского вокзала выбран не случайно. Именно отсюда на фронт уходили российские солдаты и офицеры.

«Спасибо нашим героям. И мы должны, как Убер Леру, всё сделать, чтобы спасать мир», – высказался Батист Кьютьер, учитель французского языка.

В 11 часов утра, именно в это время сто лет назад было подписано перемирие с Германией, собравшиеся почтили память павших минутой молчания.

«Я приехала к столетию окончания Первой мировой почтить память моего двоюродного деда», – рассказала Евгения Лыкова, пенсионерка.

В огне Первой мировой войны погибло около 10 миллионов человек, а по её результатам распались Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская империи.