Путин познакомил Париж с лимузином российской марки Aurus

Париж, 11 ноября. Президент России Владимир Путин, прибывший в столицу Франции, чтобы принять участие в торжествах по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны, показал Парижу отечественный лимузин Aurus.

Российский лидер прибыл в международный аэропорт Шарля-де-Голля, откуда отправился на праздничные мероприятия на автомобиле данного семейства, который впервые был представлен публике во время инаугурации президента РФ 7 мая этого года.

Первым из мероприятий стало посещение могилы Неизвестного солдата — памятника погибшим на фронтах сражений в 1914–1918 годах, который находится у Триумфальной арки. Оттуда глава России направился на набережную Сены к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, где возложил цветы к монументу.

После этого российский лидер отправился на рабочий завтрак глав государств, который проходит в Елисейском дворце.

Напомним, марка Aurus является рыночным названием проекта «Кортеж» ― автомобилей для первых лиц государства. Цена машины начинается от 10 миллионов рублей, в открытую продажу новые авто поступят, как ожидается, с 2019 года. В будущем году производство автомобилей составит около 120 машин, из которых примерно 50 будут отправлены главному заказчику — гаражу особого назначения Федеральной службы охраны.