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Путин обсудит с Кабмином новую систему обращения с бытовым мусором

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Путин обсудит с Кабмином новую систему обращения с бытовым мусором

Москва, 11 ноября. Президент России Владимир Путин 12 ноября проведет совещание с членами правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

«12 ноября Владимир Путин проведет совещание с членами правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В пресс-службе главы государства также добавили, что в ходе совещания будет обсуждаться переход субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая начнет действовать с 1 января 2019 года. Кроме того, в рамках совещания ожидается выступление министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина на тему коммунальных отходов. Кроме того, будут рассмотрены другие текущие вопросы.

Автор: Артем Никулин
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