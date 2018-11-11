Роскосмос назвал стоимость пуска новой российской ракеты «Союз-5»

Москва, 11 ноября. Названа стоимость пуска новой российской ракеты «Союз-5». Она составит 60 млн долларов. Видеоролик о совместном проекте РФ и Казахстана «Байтарек», с помощью которого в ближайшие 40 лет планируется произвести 240 пусков ракеты «Союз-5», опубликовал глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Запись появилась в его официальном микроблоге в Twitter. В видео подчеркивается, что ракета «Союз-5» сможет составить конкуренцию американским ракетам Falcon 9 Илона Маска и европейской Ariane 6.

Кроме того, сообщается, что эксплуатация «Байтарека» позволит предприятиям России и Казахстана каждый год осваивать 360 млн долларов при шести пусках в год.