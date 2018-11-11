Глава ЦИК ДНР рассказала о явке на выборах в республике

Донецк, 11 ноября. Явка избирателей на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета республики на 14.00 мск составила 65,9 %. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

«В Донецкой народной республике продолжается процесс голосования на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета. По состоянию на 14.00 явка избирателей составила 65,9 процентов», — заявила Позднякова в ходе брифинга.

Стоит отметить, что на пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Избирательные участки открылись в 8.00 и продолжат свою работу до 20:00. Всего в республике работают 408 избирательных участков.