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Глава ЦИК ДНР рассказала о явке на выборах в республике

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Глава ЦИК ДНР рассказала о явке на выборах в республике

Донецк, 11 ноября. Явка избирателей на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета республики на 14.00 мск составила 65,9 %. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

«В Донецкой народной республике продолжается процесс голосования на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета. По состоянию на 14.00 явка избирателей составила 65,9 процентов», — заявила Позднякова в ходе брифинга.

Стоит отметить, что на пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Избирательные участки открылись в 8.00 и продолжат свою работу до 20:00. Всего в республике работают 408 избирательных участков.

Автор: Артем Никулин
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