Писал в Twitter, пока другие мокли под дождем: Трамп отказался ехать на американское кладбище во Франции

Париж, 11 ноября. Президент США Дональд Трамп во время своего визита во Францию должен был посетить американское мемориальное кладбище в Буа Бело в 85 километрах от Парижа, однако не сделал этого. Из-за дождя он отказался покидать резиденцию американского посла в Париже, сославшись, что низкая облачность и дождь сделали перелет вертолетом небезопасным.

О том, чем занимался Дональд Трамп в освободившееся время, и кому погода не помешала почтить память погибших военных — в материале Федерального агентства новостей.

Как пишут СМИ, в то самое время, когда должна была проходить церемония на кладбище в Буа Бело, Дональд Трамп в своем неподражаемом стиле публиковал в Twitter поздравление с 243-летием Корпуса морской пехоты США. Иными словами: писал в Twitter, пока другие мокли под дождем.

Happy 243rd Birthday to our GREAT U.S. Marine Corps???????? pic.twitter.com/1cPtoMfmxP