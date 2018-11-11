Писал в Twitter, пока другие мокли под дождем: Трамп отказался ехать на американское кладбище во Франции

Париж, 11 ноября. Президент США Дональд Трамп во время своего визита во Францию должен был посетить американское мемориальное кладбище в Буа Бело в 85 километрах от Парижа, однако не сделал этого. Из-за дождя он отказался покидать резиденцию американского посла в Париже, сославшись, что низкая облачность и дождь сделали перелет вертолетом небезопасным.

О том, чем занимался Дональд Трамп в освободившееся время, и кому погода не помешала почтить память погибших военных — в материале Федерального агентства новостей.

Как пишут СМИ, в то самое время, когда должна была проходить церемония на кладбище в Буа Бело, Дональд Трамп в своем неподражаемом стиле публиковал в Twitter поздравление с 243-летием Корпуса морской пехоты США. Иными словами: писал в Twitter, пока другие мокли под дождем.

Happy 243rd Birthday to our GREAT U.S. Marine Corps???????? pic.twitter.com/1cPtoMfmxP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 ноября 2018 г.

Примечательно, что ни низкая облачность, ни дождь не помешали посетить американское мемориальное кладбище главе аппарата Белого дома Джону Келли. В знак почтения перед погибшими героями отставной генерал всю церемонию простоял без зонта.

Эти же низкая облачность и дождь не помешали канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону прибыть на церемонию в Компьене, а премьер-министру Канады Джастину Трюдо — отдать дань памяти канадским военнослужащим, погибшим в Битве на хребте Вими.

Масштабные мероприятия, приуроченные к 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, проходят по всей французской столице. В Париж прибыли президенты и главы правительств нескольких десятков государств. Позже первые лица примут участие в пленарном заседании Форума мира. Ожидается, что, после краткого приветствия президента Франции, с речами выступят Ангела Меркель и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Президент РФ Владимир Путин прибыл к Триумфальной арке прямо из аэропорта, тогда как около 70 глав государств, правительств и международных организаций приехали к монументу из резиденции французского президента — Елисейского дворца.

Зачастую полагают, что для русских людей война закончилась с Брестским миром. Однако, несмотря на расформирование Экспедиционного корпуса во Франции еще после Февральской революции, какое-то количество бойцов осталось воевать. «Русский легион чести» стоял до конца. Среди солдат был, например, будущий маршал Советского Союза и министр обороны Родион Малиновский.