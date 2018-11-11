Путин прибыл в Елисейский дворец на завтрак с лидерами других государств

Париж, 11 ноября. Президент России Владимир Путин приехал в Елисейский дворец, где состоится рабочий завтрак лидеров государств.

Во время торжественных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, гости посетили могилу Неизвестного солдата — памятника погибшим на фронтах сражений в 1914-1918 годах, который находится у Триумфальной арки. После церемонии лидеры других стран отправились в Елисейский дворец.

Российский президент не присоединился к остальным, а поехал на набережную Сены к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, где возложил цветы к монументу. Они сражались на стороне Франции во время Первой мировой войны.

После этого Путин отправился на рабочий завтрак лидеров государств, который проходит в Елисейском дворце. Там, как ожидается, Путин и Трамп могут провести короткую встречу «на ногах».