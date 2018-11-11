По всем европейским стандартам: наблюдатель от ФРГ оценил выборы в Донбассе

Донецк, 11 ноября. Выборы в Донецкой народной республике проходят по всем европейским стандартам, отметил наблюдатель от Германии, депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн.

«Уже на первом участке я вижу прозрачность и демократию, на избирателей никто не влияет, и они сами решают, кого им выбирать», – цитирует его «Донецкое агентство новостей».

При этом он отметил, что был бы рад признанию Европейским союзом данного голосования.

В свою очередь наблюдатель от России, депутат Госдумы Виктор Водолацкий обратил внимание, что на избирателей не оказывается никакого давления, а легитимность выборов подтверждают международные наблюдатели из разных стран.

«Мы убеждаемся, что под дулами автоматов здесь никого нет, люди идут по зову сердца, потому что они понимают, что от выборов зависит их дальнейшая жизнь», – заключил он.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, в республиках Донбасса проходят выборы, открыты более 400 участков. День голосования проходит при участии наблюдателей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Однако Киев и ряд стран Запада отказались признавать голосование в республиках Донбасса, а президент Украины Петр Порошенко ранее призвал жителей ДНР и ЛНР отказаться от участия в «фейковых выборах».

Ранее в МИД Украины выступили с заявлением о том, что выборы в Донбассе не будут признаны международным сообществом, а также не создадут никаких правовых последствий для страны. Стоит отметить, что в Кремле обращали внимание, что голосование в республиках не противоречит минским соглашениям.