Путин почтил память русских героев Первой мировой войны, павших во Франции

Париж, 11 ноября. Президент России Владимир Путин почтил память русских солдат и офицеров, павших на полях Первой мировой войны во Франции, возложив цветы к памятнику участникам Русского экспедиционного корпуса в Париже.

В церемонии также приняли участие потомки участников Первой мировой войны. По завершении мероприятия президент РФ пообщался с ними.

Ранее российский лидер рассказал, что участником этом войны был его дед. Об одном из эпизодов боевых действий Путину, по его словам, поведала его мать, помнившая рассказы своего отца.

«Дед увидел, что австрийский солдат, это был, видимо, Южный фронт, в него целится. Но он успел выстрелить первым. И австриец упал. А потом дед увидел, что тот жив. Но так все располагалось, что он там был один почему-то. И истекал кровью», — рассказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

После этого, как продолжил глава государства, его дед подполз к раненому австрийцу, достал свой санитарный пакет и перевязал раны.