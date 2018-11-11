В МИД Украины вновь заявили, что не признают результаты выборов в Донбассе

Киев, 11 ноября. Украинские власти не признают результаты выборов на территории Донбасса. Об этом заявили в МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что выражают протест в связи с «незаконными действиями России» по «организации выборов» в ДНР и ЛНР.

«Результаты этих псевдовыборов являются юридически ничтожными», — считают в МИД Украины.

Украинские дипломаты заявили, что выборы не будут признаны международным сообществом, а также не создадут никаких правовых последствий для Украины.

Напомним, что в воскресенье в ДНР и ЛНР проходят выборы глав и депутатов республик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что эти выборы не идут вразрез с минскими договоренностями. Международные наблюдатели отмечают, что выборы в ДНР и ЛНР проходят на высоком уровне и без нарушений, а организаторы сделали все, чтобы процесс соответствовал международным стандартам.

Власти Украины начали военную кампанию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, после того как в стране произошел государственный переворот. Жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Киев неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Украины. Кремль все отрицает, заявляя, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.