Аршавин провел провел последний матч в карьере

Алма-Ата, 11 ноября. Экс-футболист сборной РФ провел последний матч в карьере игрока. В составе казахстанского «Кайрата» 37-летний спортсмен принял участие в поединке против карагандинского «Шахтера». Встреча прошла 11 ноября на стадионе «Центральный» в Алма-Ате.

Матч в третьем туре чемпионата Казахстана завершился со счетом О:О. На поле Аршавина выпустили со скамейки запасных на 50-й минуте игры.

О том, что «Кайрат» не собирается продлевать контракт с Аршавиным стало известно еще 5 ноября. Руководство ФК опубликовало свой официальный комментарий по этому поводу, отметив, что болельщики благодарят Аршавина за его яркую карьеру в составе алма-атинского клуба и игру, которая «влюбила в себя всех жителей южной столицы». Сам Аршавин позже заявил, что не собирается переходить из "Кайрата" в другой клуб и завершает карьеру футболиста.