Макрон назвал себя и Трампа аутсайдерами среди политиков

Париж, 11 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал себя и президента США Дональда Трампа аутсайдерами среди политиков. Главы США и Франции являются в большей степени союзниками в борьбе с терроризмом.

«Я бы сказал, что мы оба аутсайдеры среди классических политиков», — отметил Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CNN.

При этом французский президент заявил, что несколько важных черт отличают его от американского коллеги. Если Трамп считает себя националистом, то Макрон заявил, что является патриотом, который защищает свой народ и свою страну. У руководства Франции и США разные взгляды на вопросы развития торговли, разнятся позиции и по охране экологии. Несмотря на это, Макрон уверен, что сотрудничество между странами возможно и будет полезно для обоих государств.

Напомним, 11 ноября в Париже проходят торжественные мероприятия по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. Главным событием является торжественная церемония у Триумфальной арки, которая проходит при участии глав нескольких десятков государств. Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин прибыли в Париж, пишут «Известия». Главы государств обменялись рукопожатиями.